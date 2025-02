Juniorwahl 2025: Linke und CDU vorn, Grüne und FDP verlieren

Wie bei der U18-Wahl können auch Jugendliche ohne deutsche Staatsbürgerschaft an der Juniorwahl teilnehmen. Da die Teilnahme der Schulen freiwillig ist, sind die Ergebnisse beider Wahlen nicht repräsentativ. Ein wesentlicher Unterschied zu U18-Wahl liegt im Alter: Während bei der U18-Wahl alle unter 18-Jährigen wählen dürfen, ist die Juniorwahl ab der siebten Klasse möglich. Auch Berufs- und Fachoberschulen können teilnehmen, sodass teilweise bereits wahlberechtigte Schülerinnen und Schüler einbezogen werden. Ein weiterer Unterschied besteht im Wahlmodus: Bei der Juniorwahl müssen die Teilnehmenden an ihrer Schule wählen, während bei der U18-Wahl die Wahllokale für alle Interessierten offenstanden. In den Schulen bereitet ein spezieller Unterricht gezielt auf die Wahl vor. Zudem gab es bei der U18-Wahl nur eine Zweitstimme, während die Juniorwahl mit einem an den jeweiligen Wahlkreis angepassten Stimmzettel sowohl eine Erst- als auch eine Zweitstimme umfasst.