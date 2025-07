77 Karikaturen im Exerzitienhaus in Leitershofen

Mit einem Gottesdienst und einer kurzen Einführung wurde jetzt im Exerzitienhaus St. Paulus im Stadtberger Ortsteil Leitershofen die Karikaturenausstellung von Renovabis eröffnet. „Mit Volldampf in die Katastrophe?“ ist sie überschrieben. 77 Karikaturen von Künstlern aus 18 Ländern Ost- und Westeuropas wurden gebeten, ihre Sichtweise auf das Thema „Klimazerstörung“ auszudrücken, wie es hieß.

Pfarrer Dr. Christian Hartl, Direktor des Exerzitienhauses, verband das Fest der Kirchenfürsten Peter und Paul mit dem Thema der Ausstellung. Wie Anton Stegmair, Leiter der Abteilung Weltkirche, in der anschließenden Eröffnung anmerkte, seien Karikaturisten Spezialisten eines „ernsthaften Humors“. Hintergründig, aber ohne Moral, stellten sie in ihren Bildern Blitzlichter aus dem Alltag der Menschen oder visionäre Ansichten dar. In vielen Bildern könne sich dabei jeder der Anwesenden auch selbst entdecken, als Handelnder oder als Zuschauer.

Ausstellung ist noch bis Ende Juli zu sehen

Eingebunden ist die Thematik in das Thema der Enzyklika von Papst Franziskus „Laudato Si – Von der Sorge um das gemeinsame Haus“, die vor zehn Jahren in Rom veröffentlicht wurde. Neben der Abteilung Weltkirche und dem Exerzitienhaus St. Paulus ist der Diözesanrat der Katholiken Kooperationspartner der als Wanderausstellung konzipierten Schau. Die Ausstellung beleuchtet das Thema aus verschiedenen Perspektiven, Betrachter können besonders die Sicht der östlichen Nachbarn dazu neu wahrzunehmen. Noch bis 28. Juli werden die rund 77 Karikaturen zur Umwelt- und Klimakrise im Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen zu sehen sein. Der Zutritt ist jeweils zu den Öffnungszeiten des Hauses möglich. Danach zieht die Ausstellung nach Schrobenhausen und Dillingen weiter. (AZ)