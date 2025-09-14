Wohin mit Fundtieren im Landkreis Augsburg?

Leider passiert das immer wieder: Irgendwo am Wegesrand wird ein Hund ausgesetzt. Und dann? Wenn niemand für das Tier aufkommt, muss sich die Gemeinde darum kümmern. In der Regel werden Fundtiere in ein Tierheim gebracht, wo sie gut versorgt werden. Die Gemeinde, in der ein Tier gefunden wird, ist laut der bayerischen Gesetzgebung innerhalb der ersten vier Wochen für dieses verantwortlich – und muss auch für die Kosten aufkommen.
Landkreis Augsburg
