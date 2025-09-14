Icon Menü
Katze oder Hund gefunden? Wohin mit Fundtieren im Landkreis Augsburg?

Landkreis Augsburg

Wohin mit Fundtieren im Landkreis Augsburg?

Wer kümmert sich um entlaufene Katzen oder herrenlose Hunde? Im Landkreis gibt es verschiedene Anlaufstellen.
Von Philipp Kinne
    27.12.2018, Berlin: Die Hundewelpen Anna (l) und Elsa spielen im Tierheim Berlin. Beide Tiere wurden zusammen mit zwei weiteren Welpen in Spandau ausgesetzt. Das Tierheim Berlin hat in der Zeit vom 20. bis zum 26.12.2018 insgesamt 37 Fundtiere aufgenommen, die entweder ausgesetzt oder in der Tiersammelstelle abgegeben wurden. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
    Leider passiert das immer wieder: Irgendwo am Wegesrand wird ein Hund ausgesetzt. Und dann? Wenn niemand für das Tier aufkommt, muss sich die Gemeinde darum kümmern. In der Regel werden Fundtiere in ein Tierheim gebracht, wo sie gut versorgt werden. Die Gemeinde, in der ein Tier gefunden wird, ist laut der bayerischen Gesetzgebung innerhalb der ersten vier Wochen für dieses verantwortlich – und muss auch für die Kosten aufkommen.

