Katzenhilfe in Langweid muss die Türen schließen

Ihr Herz gehörte den Tieren: Birgit Miller, Vorsitzende des Vereins Katzenhilfe Augsburg und Umgebung, ist im November des vergangenen Jahres im Alter von nur 55 Jahren unerwartet gestorben. Viele Menschen kannten Birgit Miller und ihren unermüdlichen Einsatz für Tiere in Not. 2004 hatte sich die Katzenhilfe im Landkreis Augsburg als gemeinnütziger Verein gegründet. Ziel war, Tieren in Not zu helfen und auch Haltern und Besitzerinnen, die mit der Pflege ihrer Katzen überfordert sind. Mit einer kleinen Gruppe hat Birgit Miller angefangen, danach sind es mehr Mitglieder geworden. Der Verein kümmerte sich auch darum, Straßenkatzen zu kastrieren und sorgte für Futterstellen. Nun gab er in der vergangenen Woche plötzlich seine Auflösung bekannt.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“

In einem Beitrag auf Facebook heißt es: „Dieser Betrag fällt uns so schwer, aber leider bleibt uns kein anderer Weg.“ Durch den plötzlichen Tod einer der größten Stützen der Organisation sei es für die übrigen Mitglieder kaum möglich, weiterzumachen. Nach langen Überlegungen und Gesprächen seien sie zu dem Schluss gekommen, dass es auch zum Wohle der Tiere das Beste ist. Sie können sich nicht mehr in dem Ausmaß um die zu ihnen gebrachten Schützlinge kümmern, wie es noch mit Birgit Miller möglich war. Die verbleibenden Mitglieder betonen aber, dass sie weiterhin beraten und helfen wollen. Auch bei der Suche nach vermissten Tieren wollen sie noch weiter tätig werden. Nur eben ohne den Verein.

Marion Higler, ein Mitglied des Vereins erzählt, dass die Entscheidung alles andere als leicht gefallen sei. Nach dem Tod von Birgit Miller, die keine direkten Erben hatte, hatte der Verein keinen Zugang zu den Vereinsunterlagen und so konnte die Arbeit erst im März dieses Jahres wieder angefangen werden. „Es hat sich alles sehr lange hingezogen“, sagt Higler. Schließlich fand dann im Juli eine Mitgliederversammlung statt, bei der endgültig das Ende der Katzenhilfe beschlossen wurde. Der Vereine zählte zu diesem Zeitpunkt etwa 45 aktive und passive Mitglieder. Higler betont: „Es wäre einfach nicht mehr möglich gewesen, die Arbeit so zu leisten, wie wir es mit der Hilfe von Birgit Miller konnten. Ihr enormes Fachwissen und ihre Kontakte fehlen einfach.“

Kommunen brauchen neue Vertragspartner

Auch die Kommunen stehen nun vor einem Problem, denn sie benötigen neue Partner bei den Fundtieren und deren Vermittlung. „Birgit Millers Engagement ging weit über das normale Maß hinaus“, würdigt der Langweider Bürgermeister Jürgen Gilg ihre 20-jährigen Verdienste in dem Verein. „Wenn es um das Wohl eines Tieres ging, ist Birgit Miller rund um die Uhr erreichbar gewesen.“ Kommunen wie Langweid und Gablingen hätten mit dem Verein eine Vereinbarung zur Versorgung von Fundtieren getroffen. Gemeinden sind verpflichtet, sich um diese zu kümmern. Birgit Miller habe nicht nur selbst immer zur Seite gestanden, sondern stets auch eine Helferin oder einen Helfer vermitteln können, berichtet Gilg. Sie kümmerten sich um Unterbringung, Weitervermittlung oder auch tierärztliche Versorgung.

Die Gemeinde Langweid hat bereits früh einen neuen Partner gefunden, um die Katzenhilfe zu entlasten, erzählt Higler. Dort kümmert sich nun das Tierheim Hamlar um Fundtiere. In der Gemeinde Gablingen laufen die Verhandlungen noch. Dennoch stehen einige der Mitglieder der Katzenhilfe immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Sie wollen zum Beispiel beim Einfangen von Tieren, dem Transport und dem Auslesen von Chips unterstützen, da sie viel Erfahrung mitbringen und auch mit etwas schwierigeren Fällen gut umgehen können. Higler betont, dass auch die Kontakte, die sie über die Jahre aufgebaut haben, hilfreich sein können und immer wieder gebraucht werden.

Die Nachricht vom Tod von Birgit Miller löste Bestürzung aus

Bereits direkt nach dem Tod von Birgit Miller herrschte ein ungutes Gefühl bei den Mitgliedern des Vereines. „Die Hilfe für die Tiere war ihr Leben“, sagte Marion Higler. Die Vorsitzende habe sich in einem „unbeschreiblichen Ausmaß“ engagiert. Higler sagte schon damals, sie und der „harte Kern“ des Vereins wüssten nicht, wie dieser Einsatz mit „so viel Zeit und Fachwissen“ zu ersetzen sei. Auch wenn der Verein Katzenhilfe heißt, habe sich die Ehrenamtliche aus Langweid als Ansprechpartnerin für alle Tiere gesehen. Selbst der verunglückten Elster oder dem humpelnden Igel wurde vom Verein schon geholfen. Anfragen kamen aus der ganzen Region Augsburg. (mit kar)