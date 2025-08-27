Icon Menü
Kind in Gerfriedswelle verloren: Badeaufsicht rettet und vereint Familie wieder

Gersthofen

Bub verliert in der Gerfriedswelle seine Eltern aus den Augen

In den sozialen Medien wird eine Nachricht geteilt, dass im Gersthofer Freibad ein Kind von der Badeaufsicht aus der Not gerettet wurde. Das steckt dahinter.
    Die Badaufsicht in der Gerfriedswelle hilft nicht nur bei medizinischen Notfällen, sondern auch bei anderen Nöten der Gäste. Foto: Marcus Merk

    Die Badeaufsicht in der Gersthofer Gerfriedswelle habe vor einigen Tagen ein Kind aus der Not gerettet und Schlimmeres verhindert. Diese Nachricht wird derzeit auf Facebook geteilt und sorgt für Gesprächsstoff in Gersthofen. Wie Kai Schwarz, Sprecher der Stadt Gersthofen mitteilt, habe es keinen medizinischen Notfall oder lebensrettende Maßnahmen gegeben. Ein Bub habe im Getümmel seine Eltern aus den Augen verloren und sowohl die Bademeister als auch die Security hätten dem Kind bei der Suche geholfen. Die Suche habe mit rund einer Dreiviertelstunde ungewöhnlich lange gedauert. Letztendlich war die Familie dann wieder glücklich vereint. (kar)

