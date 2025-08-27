Bub verliert in der Gerfriedswelle seine Eltern aus den Augen

Die Badeaufsicht in der Gersthofer Gerfriedswelle habe vor einigen Tagen ein Kind aus der Not gerettet und Schlimmeres verhindert. Diese Nachricht wird derzeit auf Facebook geteilt und sorgt für Gesprächsstoff in Gersthofen. Wie Kai Schwarz, Sprecher der Stadt Gersthofen mitteilt, habe es keinen medizinischen Notfall oder lebensrettende Maßnahmen gegeben. Ein Bub habe im Getümmel seine Eltern aus den Augen verloren und sowohl die Bademeister als auch die Security hätten dem Kind bei der Suche geholfen. Die Suche habe mit rund einer Dreiviertelstunde ungewöhnlich lange gedauert. Letztendlich war die Familie dann wieder glücklich vereint. (kar)

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freibad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Facebook Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis