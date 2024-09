Die Kinder-Kolla in Gersthofen startet in die neue Saison

Nach den Ferien ist vor dem Fasching. Die Macher der Kinder-Kolla um Spielleiter Tobias Schrall haben die Vorbereitungen für die beiden Faschingssitzungen am 16. und 23. Februar 2025 aufgenommen. Rund 200 Aktive werden an diesen beiden Sonntag in der Gersthofer Stadthalle für ein kunterbuntes Programm aus Tanz, Musik, Büttenreden und Klamauk sorgen.

Jedes Kind kann mitmachen

Mitmachen kann jedes Kind. Die meisten kommen von den beteiligten Vereinen wie dem TSV Gersthofen, der Musikschule Gersthofen oder den Little Magics der Lechana. Aber vor allem für die Sprechnummern und lustigen Sketche werden noch pfiffige Mädchen und Buben im Alter von etwa sechs bis zwölf Jahren gesucht. Die Kinder-Kolla veranstaltet dazu am Freitag, 26. September um 15 Uhr in der Turnhalle des Ulrichskindergarten ein Auftakttreffen. „Heutzutage würde man wohl Casting sagen“, lacht Tobias Schrall. „Wer sich also zutraut, auf der Bühne zu sprechen und zu schauspielern, ist herzlich willkommen. Vielleicht wird sie oder er ja der nächste Superstar“, lacht er in Anlehnung an die Castings für die großen Fernsehshows. Auskünfte vorab unter Telefon 0151/42229860.

