Kinder lernen beim Tierschutzverein Augsburg Ponys kennen und basteln Hobby Horses

Königsbrunn

Kinder dürfen Ponys kennenlernen und Steckenpferde basteln

Der Tierschutzverein Augsburg bietet den Kleinen auf Gut Morhard in Königsbrunn ein spannendes und vergnügliches Programm.
    Begeistert machten sich die Kinder mit ihren selbst gebastelten Steckenpferden auf den Ferienprogramm-Parcours. Foto: Fred Schöllhorn für den Tierschutzverein Augsburg

    Der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung hat im Rahmen des Königsbrunner Ferienprogramms für Kinder einen Kennenlernnachmittag mit Ponys und anderen Kleintieren veranstaltet. Schauplatz war das Gut Morhard.

    Unter Anleitung von Tierpflegerin Paula Schöbel beschäftigten sich die Mädchen und Buben mit den Zwergponys Resi und Ronja, putzten sie, führten sie über einen spannenden, abwechslungsreichen Parcours und lernten dabei eine Menge über Pferde.

    Viel Spaß beim Hobby Horsing

    Auch Basteln war angesagt. Aus Naturmaterialien bastelten die Kinder unter fachlicher Anleitung jeweils ein eigenes und außergewöhnliches, fast lebensechtes Hobby Horse - ein Steckenpferd, das dann gleich selbst mit großem Spaß eingeritten wurde. (Fred Schöllhorn)

