Kinder dürfen Ponys kennenlernen und Steckenpferde basteln

Der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung hat im Rahmen des Königsbrunner Ferienprogramms für Kinder einen Kennenlernnachmittag mit Ponys und anderen Kleintieren veranstaltet. Schauplatz war das Gut Morhard.

Unter Anleitung von Tierpflegerin Paula Schöbel beschäftigten sich die Mädchen und Buben mit den Zwergponys Resi und Ronja, putzten sie, führten sie über einen spannenden, abwechslungsreichen Parcours und lernten dabei eine Menge über Pferde.

Viel Spaß beim Hobby Horsing

Auch Basteln war angesagt. Aus Naturmaterialien bastelten die Kinder unter fachlicher Anleitung jeweils ein eigenes und außergewöhnliches, fast lebensechtes Hobby Horse - ein Steckenpferd, das dann gleich selbst mit großem Spaß eingeritten wurde. (Fred Schöllhorn)

