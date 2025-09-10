Volle Kindergärten? In diesen Kitas sind noch Plätze frei

In den vergangenen Jahren sind im Landkreis Augsburg zahlreiche neue Kindergärten und Kinderkrippen entstanden. Aufgrund des Zuzuges und der hohen Geburtenraten reichte der Platz vielerorts nicht mehr aus. Die Wartelisten wurden immer länger. Es wurde neu gebaut, angebaut und erweitert. Doch wie stellt sich die Situation rund drei Jahre nach dem Ende der Corona-Pandemie dar? Ein Problem macht gleich mehreren Gemeinden zu schaffen.

