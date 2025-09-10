Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Kindergarten: Im Westen des Landkreises gibt es genügend Plätze

Landkreis Augsburg

Volle Kindergärten? In diesen Kitas sind noch Plätze frei

Im Westen des Landkreises gibt es aktuell keine langen Wartenlisten für einen Kindergartenplatz. In einer Gemeinde ist die Entwicklung sogar gegenläufig.
Von Sebastian Richly
    • |
    • |
    • |
    Im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg wurde 2024 ein neuer Kindergarten gebaut. Aktuell hat die Gemeinde sogar noch einige Plätze frei.
    Im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg wurde 2024 ein neuer Kindergarten gebaut. Aktuell hat die Gemeinde sogar noch einige Plätze frei. Foto: Andreas Lode

    In den vergangenen Jahren sind im Landkreis Augsburg zahlreiche neue Kindergärten und Kinderkrippen entstanden. Aufgrund des Zuzuges und der hohen Geburtenraten reichte der Platz vielerorts nicht mehr aus. Die Wartelisten wurden immer länger. Es wurde neu gebaut, angebaut und erweitert. Doch wie stellt sich die Situation rund drei Jahre nach dem Ende der Corona-Pandemie dar? Ein Problem macht gleich mehreren Gemeinden zu schaffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden