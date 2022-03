Gersthofen

vor 33 Min.

Wenn es in der Stadthalle rülpst und furzt: Theater on Tour zeigt die Olchis

Ein seltsamer König hatte sich zum Gefurztag der Olchi-Oma eingeschlichen. Die Olchis trieben in der Stadthalle Gersthofen ihr Unwesen.

Plus Das Theater on Tour glänz mit einer perfekt inszenierten Vorstellung in Gersthofen. Warum die Begeisterung trotzdem verhalten war.

Von Oliver Reiser

Wenn sich die Olchis in der Stadthalle Gersthofen breitmachen, dann gibt es nichts zu lachen. Wenn dieses seltsam-verrückte Familie aus Schmuddelfing auftaucht, wird gerülpst und gefurzt, dass es an allen Ecken und Enden nur so müffelt und raucht. Sehr zur Freude von zahlreichen Kindern, die diese drolligen grünen Figuren mit Gurkennase und drei Hörnchen auf dem Kopf von zahlreichen Bilderbüchern, Hörspielen und Filmen kennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen