Das ist alles bei der Kirchweih Gersthofen geboten

Die Kirchweih Gersthofen wird am Freitag, 11. Oktober, um 17 Uhr eröffnet – beginnend mit Freibierausschank und den Böllerschützen des Schützenvereins Grünholder aus Gablingen. Musikalisch begleitet wird dies vom Spielmannszug sowie dem Musikverein Batzenhofen. Ab 17.30 Uhr folgt dann eine ökumenische Andacht und Segnung des neuen Festplatzes und Habo’s Festschänke. Ein Highlight ist im Anschluss die Taufe des nagelneuen Heißluftballons des Ballonmuseums. Taufpate ist Ballonmuseumsleiter Dr. Thomas Wiercinski. Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Michael Wörle das Fest mit Fassanstich sowie Musik der Stadtkapelle Gersthofen. Ab 20 Uhr spielt dann The Jamson im Zelt. Für die Festwoche gibt es ein vielfältiges Programm.

Musikalisches Programm auf der Gersthofer Kirchweih: Von Blasmusik bis Partyhits

Über die Festwoche hinweg gibt es musikalische Auftritte wie die international bekannten Bands Die Troglauer, Münchner Zwietracht oder Die Draufgänger. Sie wechseln sich mit Traditionskapellen wie dem Musikverein Batzenhofen, der Stadtkapelle Gersthofen, den Schwäbische Musikanten, der Trachtenkapelle Hirblingen, Gersthofer Schwob’n Deifi und anderen ab.

Das Team im Festzelt der Kirchweih Gersthofer umfasst die Brauerei Riegele sowie die drei Macher aus der Geschäftsführung von Bob’s Gastronomie: Stefan „Bob“ Meitinger, Christian Killisperger und Christian Ress. Komplettiert wird das Festzelt durch das Gersthofer Urgestein Bernhard Happacher. In Habo’s Festschänke finden Besucher ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm sowie bayerische Schmankerl. Neu dabei: Ein Weißbierkarussell steht im hinteren Bereich des Zeltes.

Spaß für Groß und Klein: Fahrgeschäfte und Attraktionen auf der „Gersthofer Wiesn“

Außerdem gibt es verschiedene Schausteller, vom klassischen Autoscooter über den Bavaria Dance Hupferl bis zum großen Columbia-Riesenrad. Für die Kleinen dreht sich das bunte Kinderkarussell, während alle, die ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen wollen, beim Dosenwerfen, Greifer oder am Schießstand ihre Treffsicherheit testen können. Fußballbegeisterte können sich im Elfmeterschießen messen und sich einen Platz im Finale der Deutschen Meisterschaft im Elfmeterschießen 2025 sichern.

Traditionell werden auch wieder verschiedenen Motto-Tage angeboten. Neben dem Tag der Vereine und einem der Betriebe, einem Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen, Kinderschnitzeljagd und tollen Aktionen sowie einem Seniorennachmittag, gibt es auch wieder einen Trachtennachmittag mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen. Der Maurermontag am 21. Oktober ist der letzte Tag des Festes. Die Kirchweih wird mit Frühschoppen, Maßkrugstemmen und musikalischen Auftritten abgeschlossen.

Gersthofer Kirchweih: Seniorennachmittag und Rallye durch die Innenstadt

Alle Gersthofer Senioren über 65 Jahren erhalten am Seniorennachmittag am Dienstag, 15. Oktober, gegen Vorlage des originalen Gutscheins aus der Broschüre des Seniorenprogramms 2024 zwei Getränke sowie ein Essen gratis. Eingetauscht werden kann der Gutschein von 14 bis 17 Uhr in Habo’s Festschänke am Stand des Seniorenbeirats. Parallel zur Kirchweih findet vom 7. bis 19. Oktober 2024 eine Kirchweih-Rallye der Gerschthofen-Card in der Innenstadt statt. Zu gewinnen gibt es drei Gerschthofen-Cards mit einem Gutscheinwert von je 50 Euro. Die Gewinner werden am letzten Kirchweih-Nachmittag öffentlich bekannt gegeben. Aktuelle Informationen zur Kirchweih gibt es im Internet unter www.gersthofen.de/kirchweih. (AZ)