Die Macher der Gersthofer Kirchweih setzen auf Klassiker und Überraschungen

Wie wird das Kirchweih-Zelt innen aussehen? Das war eine der spannenden Fragen im Vorfeld des Gersthofer Volksfestes. Im vergangenen Jahr hatte ein großer von der Decke hängender Totenkopf für viel Gesprächsstoff gesorgt. Festwirt Bernhard Happacher hatte für heuer einen anderen Hingucker angekündigt. Am Freitag wurde das Geheimnis gelüftet: Es hängt ein neuer Totenkopf mitten im Zelt, allerdings lustig gestaltet mit Hut, Sonnenbrille und Gamsbart.

Das Zelt und das Fest werden gemeinsam geleitet von Stefan „Bob“ Meitinger und Bernhard „Happi“ Happacher. Die Kirchweih in Gersthofen lockt immer viele Menschen an: Immerhin kamen 2024 rund 20.000 Menschen zu der zehntägigen Veranstaltung, die von einem Konzert der „Spider Murphy Gang“ gekrönt wurde. Heuer wird die Sängerin Vanessa Mai zum Abschluss als „Nachschlag“ auftreten. Während sich das Team von „Bob“ vor allem um Marketing und die Bands kümmere, sei die Organisation von Zelt, Essen und Getränken sein Part, erklärt Happacher die Arbeitsteilung der beiden Macher. „Verlässlicher Partner“ sei dabei die Brauerei Riegele.

Es sind schon sehr viele Reservierungen für Tische eingegangen

Am Freitag ging die Sause los, und Festwirt Happacher wirkte kurz vor Zeltöffnung entspannt und locker: „Wir sind top vorbereitet, es kann losgehen,“ sagt er und lacht fröhlich. Bereits am Vorabend konnte das Küchenteam von der Metzgerei Ottillinger aus Pöttmes schon bei einer LEW-Betriebsfeier mit rund 800 Leuten den ersten Testlauf proben. Happacher rechnet damit, dass das Zelt bereits am ersten Abend „auf einen Schlag“ voll wird, alles andere würde ihn „enttäuschen“. Den Optimismus kann er mit Zahlen untermauern: In diesem Jahr seien die Tischreservierungen bereits jetzt zweieinhalb mal so hoch wie im vergangenen Jahr. Das Zelt und der überdachte Biergarten bieten für rund 1800 Menschen Platz. Stolz zeigt Happacher im Biergarten die Ballons, die als Lampignons im Dunkeln leuchten werden, „passend zur Ballonstadt“.

Icon vergrößern Rasant daher geht die Fahrt im Karussell auf der Gersthofer Kirchweih. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rasant daher geht die Fahrt im Karussell auf der Gersthofer Kirchweih. Foto: Marcus Merk

Laut Prognose könnte es in den nächsten Tagen durchaus etwas mit dem Biergartenwetter werden. Festwirt Happacher sagt, er schaue erst gar nicht nach den Wetter-Vorhersagen, man müsse es sowieso so nehmen wie es komme. Am nebligen Eröffnungstag gab es Freibier, den Fahneneinzug, den Bieranstich und Musik des Spielmannszugs und des Musikvereins Batzenhofen - und eine Überraschung für alle, die in den vergangenen Tagen noch nicht am Festplatz vorbeigefahren waren. Lange Zeit hatte es im Vorfeld so ausgesehen, dass es kein Riesenrad geben wird, doch der Stadt ist es doch noch gelungen, den Betreiber eines Riesenrads mit 18 Gondeln zu gewinnen. Das Karussell ist von weitem zu sehen und wird Ausblicke auf Gersthofen und das Umland bieten. Ein Anziehungspunkt vor allem für junge Leute werden der Autoscooter und das Karussell „Power Dance“ sein. Ergänzt wird das Unterhaltungsangebot mit Buden für Dosenwerfen, Lose ziehen oder Schießen.

Der Lärm- und Sichtschutzwall zur B2 am Festplatz ist bepflanzt worden und soll so für eine ruhigere Atmosphäre sorgen. Neben dem kulinarischen Angebot im Zelt gibt es an den Imbiss-Wagen auf dem Gelände Würstel, gebratenen Fisch oder Süßes zu kaufen. An einem Wochenendtag werden rund 50 Menschen im Einsatz sein, damit das Fest reibungslos über die Bühne geht.

Icon vergrößern In Habos Festschänke hängt wieder ein Totenkopf - diesmal allerdings mit Hut, Brille und Gamsbart ausgestattet. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In Habos Festschänke hängt wieder ein Totenkopf - diesmal allerdings mit Hut, Brille und Gamsbart ausgestattet. Foto: Marcus Merk

So geht das Volksfest am ersten Wochenende weiter: Samstag, 11. Oktober: 12 Uhr Zeltöffnung; 13 bis 18 Uhr Schwäbische Musikanten, 18.30 bis 23 Uhr Frontal; 21 Uhr Brillantfeuerwerk. Sonntag, 12. Oktober: 10 Uhr Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen; 10 bis 13.45 Uhr Musikverein Batzenhofen; 14 bis 17 Uhr Trachtennachmittag mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen und der Trachtenkapelle Hirblingen; 18 bis 22 Uhr Saustoimusi.

Kirchweih in Gersthofen 2025: Anfahrt und Parken

Das Thema Parken hatte im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt. Falschparker zum Beispiel am Straßenrand gegenüber der Feuerwehr bekamen „Knöllchen“. Andere Besucher parkten in den umliegenden Wohnstraßen, was dort für wenig Begeisterung sorgte. Für die Anreise empfiehlt der Veranstalter daher, öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder den Fußweg zu nutzen. Der Festplatz ist über die Bushaltestellen „Berliner Straße“ und „Thyssenstraße Ost“ erreichbar.

Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Festgeländes. Weitere Stellflächen gibt es in der Friedhofstraße, ca. fünf Gehminuten entfernt, in der Thyssenstraße, auch etwa fünf Minuten, sowie in der Röntgenstraße und Henleinstraße, beide jeweils zehn Minuten Fußweg entfernt. An der Donauwörther Straße und entlang der Rettungswege gilt Parkverbot.