In der Dorfdisco hat es gefunkt - jetzt feiert das Ehepaar Schilke Goldene Hochzeit

Ein wunderschönes Fest haben Eveline und Klaus-Dieter Schilke gemeinsam mit der Familie, dem Enkelkind sowie dem großen Freundeskreis aus Anlass ihrer Goldenen Hochzeit gefeiert. Einen Besuch stattete dem in Friedensdorf lebenden Jubelpaar Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl ab. Er gratulierte den beiden herzlich und überbrachte die besten Wünsche der Marktgemeinde.

Eine Kindergartenfreundschaft in Sachsen-Anhalt

Bereits im Kindergarten lernte Eveline den aus Berlin nach Gardelegen (Sachsen-Anhalt) zugezogenen Klaus-Dieter kennen. Mit der Zeit verlor man sich zwar aus den Augen, aber irgendwann funkte es beim Tanzen in der Dorfdisco zwischen ihnen. Da Klaus-Dieter aber ein „Wessi“ war, gestaltete sich die Beziehung von Anfang an eher kompliziert. Trotzdem meisterten sie die Situation und sorgten mit der ersten Ost-/West-Hochzeit für Aufsehen in der Stadt.

Im Laufe der Jahre wurde die Familie mit drei Töchtern gesegnet und es verschlug sie nach Berlin, wo Eveline Schilke als Erzieherin in einer Kindertagesstätte arbeitete und Klaus Dieter als Postbeamter.

2005 zog die Familie nach Friedensdorf. „Die beste Entscheidung ihres Lebens“, meinen beide Eheleute einvernehmlich. Sofort wurden sie heimisch in den Vereinen und fanden sehr bald gute Freunde. Unter anderem hat Klaus-Dieter Schilke beim Faschingsumzug teilgenommen, war im Gartenbauverein aktiv und wurde als Mitglied der Heckentruppe mit der Bürgermedaille der Marktgemeinde Zusmarshausen geehrt. Eveline Schilke war lange Zeit bei der Evangelischen Kirche Zusmarshausen ehrenamtlich in der Seniorenarbeit aktiv

Das Paar beschäftigte sich stets gerne gemeinsam im häuslichen Garten und hatte dabei viel Spaß. (AZ)

