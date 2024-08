Über den Gartenzaun: „Der Garten ist unser Wohlfühlort“

Seit 2018 betreiben Peggy und Enrico Sommer ihren Kleingarten in der Anlage in Steppach bei Neusäß. Wohnhaft ist das Ehepaar in einer Eigentumswohnung im zweiten Stock. Außer auf dem kleinen Balkon gäbe es dort nicht viel Platz für Erholung an der frischen Luft. Gut, dass die Kleingartenanlage des Obst- und Gartenbauvereins Steppach nur wenige hundert Meter entfernt liegt.

Durch eigene Dekorationen wird der Garten zum Wohlfühlort

Aller Anfang ist schwer. So auch die Anfänge der Kleingärtner. „Als wir den Garten vor sechs Jahren übernommen haben war hier alles verwildert“, erzählt Enrico Sommer. Auch die Hütte, die durch ihre Gestaltung oft liebevoll „Schwedenhaus“ genannt wird, war damals in schlechtem Zustand. Ein braunes „Standard-Haus“ kam für die Sommers nicht in Frage. Sie entschieden sich zunächst für einen hellblauen Anstrich. Jetzt erstrahlt das „Schwedenhaus“ in einem türkis-blau. Auch das Drumherum ist sehr gepflegt. Der Rasen ist gemäht, verschiedene Blumen blühen, das Beet ist ordentlich und überall finden sich Dekorationen und Bastelprojekte von Peggy Sommer.

Icon Vergrößern Zwischen den vielen Blumen im Kleingarten der Sommers steht ein Fahrrad. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Zwischen den vielen Blumen im Kleingarten der Sommers steht ein Fahrrad. Foto: Marcus Merk

Das Fahrrad im Blumenbeet ist eines davon. Peggy Sommer setzt ihre gestalterischen Ideen gerne im Kleingarten um. Auch wenn Freunde entrümpeln und ihr etwas anbieten, wandelt sie es oft zu Dekorationen für den Kleingarten um. „Uns ist es wichtig, den Garten so zu gestalten, wie wir möchten. Er ist unser Wohlfühlort und ein Ausgleich zum Arbeitsalltag“, erklärt die 52-Jährige.

Gerne verbringen die beiden ihre Sommerabende im Kleingarten. Nachts würden auch Solarlichter angehen, die angenehm leuchten. Sonst wird gegrillt und mal über den Gartenzaun mit den Nachbarn gequatscht. Mit den meisten anderen in der Kleingartenanlage verstehe sich das Paar sehr gut. Es sei immer wieder schön, selbst gezogene Pflanzen oder angebautes Gemüse auszutauschen. Auch den ein oder anderen Tipp kann man sich von seinen Nachbarn holen.

Icon Vergrößern Überall im Garten finden sich Peggy Sommers Gestaltungs-Ideen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Überall im Garten finden sich Peggy Sommers Gestaltungs-Ideen. Foto: Marcus Merk

Auf die Frage, was denn seine Lieblingspflanze im Kleingarten wäre, grübelt Enrico Sommer kurz. Dann zeigt er auf rosa-weiße Blumen. „Die da drüben, die ein bisschen wie Zuckerwatte ausschauen, gefallen mir gut“, sagt der 54-jährige Kleingärtner. Damit meint er die Hortensien, wie seine Frau aufklärt. Auch „die Blumen ums Eck“ seien sehr schön - Hibiskus.

Viel gibt es im Garten zu ernten

Neben dem Wohlfühlaspekt baut das Ehepaar in ihrem Kleingarten auch verschiedenes Gemüse an. Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbis und Paprika sind einige der genannten Sorten. Im Vorjahr waren es ungefähr 170 Gurken, die die beiden im Kleingarten ernteten. „Irgendwann hatte keiner mehr Lust auf Gurken“, lachte Peggy Sommer. Gerne verteilen sie ihr Gemüse auch an Freunde und Verwandte. Besonders gerne machen die Sommers Tomatenketchup, Gurkensalat, Chutneys oder Zucchini vom Grill. Etwas zu essen, das sie selbst angebaut haben, sei immer wieder ein stolzer Moment.

Dieses Jahr war die Ernte nicht ganz so erfolgreich. Wegen dem ganzen Regen hätte es Unmengen von Schnecken gegeben. Viel gegen die unzähligen Schnecken tun könne man nicht. Manchmal sammelt Peggy Sommer die Schnecken aus dem Beet. Gift wollen sie aber nicht auslegen. Das Paar nimmt lieber in Kauf, dass sie keine 170 Gurken ernten können. Zum Glück, so die Kleingärtner, hätten Hochwasser, Regen und Stürme der Parzelle nichts getan. Durch umliegende hohe Bäume sei der Garten ziemlich gut vor Wind geschützt.

Das Hochbeet, das die Kleingärtner sechs Jahre bebaut haben, musste vor Kurzem abgebaut werden. Es wäre schon ganz schief gewesen, weil das Holz morsch wurde. Ein neues Beet soll her. Wohl aber erst im nächsten Jahr. Zunächst ist das Dach des „Schwedenhauses“ dran - das muss auch erneuert werden. Viel Arbeit fällt an im Kleingarten: Unkraut jäten, gießen, Rasen mähen, Blätter aufsammeln. Dann ab und zu noch nachstreichen oder etwas reparieren.

Icon Vergrößern Der Kleingarten des Ehepaars Sommer ist sehr gepflegt. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Der Kleingarten des Ehepaars Sommer ist sehr gepflegt. Foto: Marcus Merk

Neuen Kleingärtnern können die beiden raten: „Man muss auch die viele Arbeit bedenken. Es ist nicht nur ein Ort zum Grillen und Feiern. Außerdem gibt es Regeln der Kleingarten-Anlage, an die man sich halten muss. Zum Beispiel mehrere Stunden Gemeinschaftsarbeit im Jahr. Die Parzellen können zu einem Rückzugs- und Wohlfühlort werden, aber dafür muss man auch etwas tun.“

In der Serie "Über den Gartenzaun" geht es um Geschichten rund um den Kleingarten. Haben Sie auch einen Kleingarten und wollen von ihm erzählen? Oder eine besondere Geschichte, die mit einem Kleingarten zu tun hat? Dann schreiben Sie der Redaktion per Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de .