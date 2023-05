13.000 Euro Schaden nach Vorfahrtfehler bei Kleinried

Eine 62-Jährige will auf die Straße zwischen Zusmarshausen und Kleinried einbiegen und übersieht einen VW. Beim Zusammenstoß entsteht ein hoher Schaden.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 62-jährige Nissan-Fahrerin am Dienstag in Kleinried. Die Frau kam von der Straße "Am Kreuzberg" und wollte auf die Ortsverbindungsstraße fahren.

Dabei übersah sie laut Polizei einen 56-Jährigen in seinem VW. Der Zusammenstoß war so heftig, dass laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand. (thia)