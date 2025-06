Auszeichnung vom Umweltbundesamt geht nach Gersthofen

Mit einem Großprojekt in Gersthofen hat es die Fachfirma KlimaShop! auf die Liste der deutschen Wärmepumpen-Vorzeigelösungen des Umweltbundesamtes geschafft. Die Klimawende-Experten zeichneten das KlimaShop!-Projekt im Sternodrom 2.0 als gutes Beispiel für den Ersatz einer fossilen Gasheizung durch ein klimaneutrales Wärmepumpensystem aus, heißt es in einer Pressemitteilung. KlimaShop! hatte das bekannte und markante Gebäude an der Senefelder Straße mit 6000 Quadratmetern Bürofläche im Landkreis Augsburg mit 22 Wärmepumpen und 200 modernen Innengeräten ausgestattet.

Photovoltaikmodule sorgen dafür, dass der Strom für die Wärmepumpen durch Erneuerbare Energien erzeugt wird. Das Umweltbundesamt berichtet auf dem Portal „So geht’s mit Wärmepumpen“ von der großen Zufriedenheit mit dem Projekt. Die Luft-Wärmepumpen heizen im Winter, kühlen im Sommer, filtern die Luft dank NanoX-Filtern und senken die Energiekosten. „Sogar der Energieversorger war beeindruckt von einer Heizungssanierung dieser Größenordnung“, schreiben die Experten. Auch Sternodrom-Immobilien-Manager Alexander Fink war begeistert: Fink: „Die Planung der Technik war perfekt. Die Umsetzung lief verlässlich und zügig. Und die Fördergeldberatung war professionell. Alles ist eingetreten, wie es versprochen wurde.“ Das Portal „So geht’s mit Wärmepumpen“ listet 70 deutsche Wärmepumpen-Vorzeigeprojekte auf - davon nur sechs in Bayern. (AZ)

