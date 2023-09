Klassik für Kinder und die ganze Familie

Festival "Klassik4Kids" in Kloster Holzen lockt mit neuem und interaktiven Programm

Ohren spitzen und zuhören, Instrumente entdecken und ausprobieren, mit Klängen experimentieren und klassische Musik hautnah erleben – all dies ist geboten beim Festival „Klassik4Kids“ in Holzen. In dritter Auflage findet das Musikfestival im malerischen Ambiente des Klosters Holzen in Allmannshofen statt. Ein neues, buntes und interaktives Programm soll Kinder und Familien am Sonntag, 10. September, den Zauber der klassischen Musik erleben lassen. Von 11 Uhr bis 18 Uhr gibt es verschiedene Konzerte, Spiel- und Lernstationen sowie Workshops für alle Altersgruppen – draußen wie drinnen.

So kann man etwa Klavier, Geige, Orgel oder die Familie der Flöten in Workshops entdecken. Weiter gibt es ein interaktives Kindermitmachkonzert – mit Gesang, Gitarre und Ukulele geht es auf eine spannende musikalische Reise mit Singen und Tanzen.

Im Programmpunkt „Die kleine Geige“ erzählen Solisten der bayerischen Kammerphilharmonie von den Abenteuern des Instruments mit Musik von Antonin Dvorák, Wolfgang Amadé Mozart, Antonio Vivaldi u.a.

Ein weiterer Höhepunkt ist auf der Hauptbühne die „Oper4Kids“ – hierbei sind Kinder und Familien eingeladen, die Welt der Opernmusik kennenzulernen. Im Märchenspiel „Hänsel und Gretel“ werden dabei kindgerecht adaptierte Ausschnitte aus der Oper von Engelbert Humperdinck dargestellt.

Auch die Kita Allmannshofen macht mit

Nicht zuletzt kommen auch künstlerische Beiträge von der Kita Allmannshofen sowie dem Kinderchor Ehingen. Abgerundet wird das Festival durch Stationen wie Seifenblasenkunst, Kinderschminken oder einer Instrumenten-Bastelwerkstatt. Es besteht auch die Möglichkeit, an einer Kloster- und Kirchenführung teilzunehmen.

Info: Karten sind über die Website (www.klassik4kids-festival.de) oder am Sonntag, 10. September, ab 10.30 Uhr direkt vor Ort erhältlich.