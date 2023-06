Neue Stände auf dem Johannimarkt in Kloster Holzen

Der traditionsreiche Johannimarkt am kommenden Wochenende wandelt sich langsam. Das merkt man am Angebot.

Zum zweiten Mal nach der coronabedingten Zwangspause wird es am kommenden Wochenende, 24. und 25. Juni, den Johannimarkt auf Kloster Holzen geben. Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger hat für den traditionsreichen Markt im Kloster an die 85 Fieranten und Aussteller gewonnen und hofft nun, dass die Besucher dem Johannimarkt trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen die Treue hielten.

Das Programm auf dem Johannimarkt

Vieles ist altbekannt und altbewährt, wie die Eröffnung am Samstag des Johanniwochenendes um 13 Uhr und der Sonntag, der um 8.30 Uhr mit dem Festgottesdienst beginnt. Schützenverein und Feuerwehr kümmern sich traditionell um den Biergartenbetrieb. Zudem wird es auch in diesem Jahr wieder die Fotobox geben, die Stettberger selbst im vergangenen Jahr eingeführt hat. In der Nähe des Biergartens sollen sich die Besucherinnen und Besucher dann wieder selbst in Bildern festhalten können. Der Erlös, der nach Abzug der Kosten übrig blieb, ging im vergangenen Jahr als Spende an die First-Responder-Einheit Nordendorf – Ehingen. Heuer will der Marktmeister den Erlös an die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, weitergeben.

„Wenn alle kommen, die zugesagt haben, werden die Gäste an etwa 85 Marktständen vorbeischlendern können“, berichtet Stettberger und ergänzt, dass die Summe derer, die sich ursprünglich um einen Standplatz bemüht haben, deutlich geringer geworden sei. Neben einigen alten Bekannten wie der traditionellen Schiffschaukel, zwei Karussells, dem Schießwagen und der Minieisenbahn – alles Attraktionen, die vor allem bei den Kindern beliebt sind – gibt es auch ein paar neue Aussteller, die in der Region wohlbekannt sein dürften.

Diese Angebote auf dem Johannimarkt sind neu

Die Nordendorfer Käserei Reißler, die Hofmetzgerei Zimmermann aus Gablingen und die Schmuttertaler Imkerei aus dem Langweider Ortsteil Achsheim würden vertreten sein und den Johannimarkt um Leckereien aus der Region ergänzen, berichtet Marktmeister Stettberger. Auch der Fischhandel Linder aus Allmannshofen, eine altbekannte und feste Größe des Johannimarkts und in der Region, wird wieder an seinem Stand vertreten sein.

Am 24./25. Juni 2023 ist Johannimarkt

Langfristig möchte Stettberger durch einen gesunden Mix aus altbekannten Größen und neuen Fieranten ein breites Johannimarkt-Angebot für die Zukunft sichern, in der sich die Angebote auch ganz von selbst ändern werden. Der Stand, an dem bis dato CDs und Schallplatten angeboten wurden, zählt heuer beispielsweise nicht mehr zu den Ausstellern – der Bedarf ist schlichtweg nicht mehr gegeben. Der Marktbetreiber habe seinen Stand verkauft. Und so ändern sich die Zeiten auf und für den Johannimarkt, der zu Stettbergers Kindheit noch „Pflicht“ war, wie er sich erinnert. Heutzutage braucht es mehr – nämlich ausnahmsweise keinen Termin im Kalender am Johanniwochenende und natürlich gutes Wetter.

Info: Aufgrund dieser Veranstaltung ist die Klosterstraße ab der Einmündung Graf-von-Treuberg-Straße und der Nahtstelle zur Kreisstraße A32 für den gesamten Verkehr gesperrt.