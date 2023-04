Kloster Holzen/Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Auf der Messe in Holzen schon Realität: Wie Roboter Menschen betreuen

Zukunftsmusik wird Realität: In Ursberg ist Roboter Pepper bereits im Einsatz.

Plus Digitale Assistenten halten in der Betreuung von Menschen mit Behinderung Einzug. Doch wo liegt die Grenze dessen, was mach- und verantwortbar ist?

Von Steffi Brand

Auf den dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Nach Absagen während der Corona-Pandemie konnte die Fachmesse unter dem Motto "Social goes digital" nun in Kloster Holzen stattfinden. Im Fokus standen moderne Assistenzsysteme, die in der Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbedarf eingesetzt werden könnten, und Gespräche darüber, wie die noch unbekannte Größe der Künstlichen Intelligenz, kurz: KI, im Umgang mit Menschen mit Behinderung helfen könnte. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich ein, um die Produkte der Aussteller zu testen sowie Impulsvorträgen und der Podiumsdiskussion zu lauschen.

Beim Besuch der Fachmesse hat Julia Minnich vom Dominikus-Ring einen "Bekannten" aus Ursberg entdeckt. Roboter Pepper ist derzeit im Einsatz am DRW-Standort in Ursberg. Der Roboter trägt ein Tablet am Bauch, auf dem Quiz gespielt werden kann, das Musik spielt und sogar zur Gymnastik anleitet. Da der Roboter beinahe monoton spricht, nur Arme und Beine bewegt und hier und da zwinkert, ist er aktuell im Einsatz bei Menschen mit Autismus. Sie kommen mit klaren Strukturen und auch einer eindeutig gleichbleibenden Kommunikation besonders gut zurecht, berichtet Julia Minnich, die Sozialmanagement studiert hat.

