Achilles-Festival lockt Musikfans nach Biberbach

Ohne Vorkenntnisse entschied sich ein Freundeskreis aus dem Landkreis Augsburg vor drei Jahren dazu, ein eigenes Festival auf die Beine zu stellen. Nach einer privaten Feier im Sommer 2021 und der öffentlichen Premiere im vergangenen Jahr lockt das Achilles-Festival auch am Freitag und Samstag wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Biberbach.

Knapp 250 Besucher bei Achilles-Festival in Biberbach

Um zehn Uhr startet auf einer Wiese neben dem Biberbacher Weiher der zweite Tag des Achilles Festivals. Bier-Yoga steht am Samstagmorgen auf dem Programm. Am Tag zuvor hatten die knapp 250 Besucherinnen und Besucher noch von 16.30 Uhr bis zwei Uhr in der Früh zu den Songs von fünf verschiedenen Bands und einem DJ gefeiert. „Das Bier-Yoga am nächsten Morgen ist trotzdem immer sehr beliebt“, sagt Nick Schweiger, einer der Mitbegründer des Festivals.

Bei den Acts, die auf dem Achilles-Festival auftreten, handelt es sich um Bands aus der Region. Ein Highlight ist am Freitagabend der Auftritt der Rock-Band „Cadet Carter“. Am Samstagabend sind dann das „Budapester Puppenmuseum“ mit einer furiosen Hardrock-Bühnenshow und das Pop-Duo „Fliegende Haie“ die Headliner. „Insgesamt haben wir musikalisch eine gute Mischung, es gibt sowohl Rock als auch sanfte Töne“, sagt Schweiger. Um den Besuchern am Samstag die Wartezeit zu den nächsten Konzerten am Nachmittag zu verkürzen, werden nach dem Bier-Yoga zudem verschiedene Workshops angeboten. Unter einem Bierzelt bedrucken einige Gäste Tragetaschen, daneben gibt es einen Samba-Trommelkurs.

„Warum veranstalten wir nicht einfach unser eigenes Festival?“

Entstanden ist die Idee für das eigene Festival vor knapp drei Jahren, im Sommer 2021. „Wir sind alle gerne auf Festivals gegangen“, erinnert sich Alexander Reiter, ebenfalls einer der Organisatoren des Events. Allerdings habe es in der Umgebung an Alternativen gefehlt. Zudem seien Festivals immer sehr teuer. „Wir haben uns deshalb gedacht: Warum veranstalten wir nicht einfach unser eigenes Festival?“, erklärt Reiter.

Diese Idee setzte die Freundesgruppe kurzerhand in die Tat um. Im Sommer 2021 veranstalteten sie auf einem Gelände in Thierhaupten ihr erstes privates Festival. Knapp 200 Freunde und Bekannte seien damals gekommen, aufgetreten seien befreundete Bands, erinnert sich Reiter.

Organisation des Achilles-Festivals eine Menge Arbeit

Da die Veranstaltung allerdings eigentlich zu groß für ein privates Fest gewesen sei, bekamen die Freunde von der Polizei die Anweisung, das nächste Event anzumelden. Zu diesem Zweck gründeten sie den Achilles-Verein und veranstalteten nach einiger Vorlaufzeit im Sommer 2023 ihr erstes öffentliches Festival. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Reiter, der zusammen mit Schweiger und Johanna Döring den Vorstand des Achilles-Vereins bildet. Daher sei schnell klar gewesen, dass es auch in diesem Jahr ein Festival geben soll.

Für die 35 Vereinsmitglieder bedeutet die Organisation des Events allerdings auch immer eine Menge Arbeit. Da sich das ursprüngliche Gelände in Thierhaupten nicht für das öffentliche Festival eignete, zog die Veranstaltung seit 2023 nach Biberbach um. Für das Gelände müsse ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden, etwa, um den Brandschutz zu gewährleisten und ausreichend Fluchtwege zur Verfügung zu stellen, erzählt Schweiger.

Festivaleintritt soll preisgünstig bleiben

Auch das Booking der Bands fordert einiges an Zeit von den Vereinsmitgliedern. „Es ist wie ein zweiter Vollzeitjob neben der eigentlichen Arbeit“, erklärt Schweiger. „Sobald ein Festival vorbei ist, geht es mit der Organisation für das nächste Festival los“, ergänzt er.

Finanziell lohnt sich all diese Arbeit für den Verein nicht. „Unsere Grundidee ist weiterhin, die Tickets so günstig wie möglich zu halten. Alle sollen auch für wenig Geld eine gute Zeit haben“, verweist Schweiger auf den Ticketpreis von nur etwa 40 Euro für das gesamte Wochenende inklusive Camping. Das inoffizielle Motto des Achilles-Festivals lautet: „Kein Geld für Rock im Park? Dann kommt hierher!“

Verein muss für Festival draufzahlen

Den günstigen Ticketpreisen stehen allerdings hohe Ausgaben gegenüber, etwa für die Gage der Bands, für Sanitäranlagen oder Sicherheitspersonal. „Im letzten Jahr mussten wir daher noch draufzahlen“, sagt Schweiger.

Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, helfen alle Vereinsmitglieder während des Festivals tatkräftig mit. „Sogar unsere Eltern sind immer mit dabei und übernehmen Einlass-Schichten oder kümmern sich um den Müll“, sagt Schweiger. Und selbst auf der Bühne sind die Vereinsmitglieder im Einsatz: Zusammen mit zwei Bandkollegen sorgen Reiter und Schweiger als „Deadline 54“ am Samstag für gute Stimmung.