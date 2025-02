Die Kol-La steht in den Startlöchern

Mit über 4.000 Besucherinnen und Besuchern sind die Kol-La-Faschingssitzungen in Gersthofen eine der größten Produktionen, die in der Stadthalle ablaufen. Neben Publikumslieblingen wie Engel & Teufel, den Stadtrettern oder der Akrobatikgruppe Cristallica werden bei den sechs Sitzungen auch neue Gesichter zu sehen sein. Bevor jedoch die Aktiven auftreten, sind die fleißigen Helfer im Hintergrund gefragt, die für den Bühnenaufbau verantwortlichen zeichnen. Zu diesen Mitgliedern der Kol-La-Familie zählen auch Willi Baumeister und Uli Kapfer, die zusammen 188 Jahre alt sind. Restkarten gibt es noch für die Vorstellungen an den beiden Sonntagen, 16. und 23. Februar, sowie für Freitag, 21. Februar, unter www.kol-la.de oder 0176/55097188.

Icon Vergrößern Foto: Kol-La Icon Schließen Schließen Foto: Kol-La

