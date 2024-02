Königsbrunn

Attis behält Kater ein: "Hatte schlaflose Nächte deswegen"

Plus Marianne Schimmer-Ripperger von der Katzenhilfe Attis nennt Gründe, warum eine über 80-jährige Königsbrunnerin ihren Kater nicht mehr bekommt.

Nach einem Artikel in der Augsburger Allgemeinen hat Marianne Schimmer-Ripperger Redebedarf. Die Zweite Vorsitzende des Tierschutz- und Tierrechtsvereins Attis hat sich an die Redaktion gewandt, um weitere Gründe deutlich zu machen, wieso eine Königsbrunnerin nach der Reha ihre Katze nicht zurückbekommt. Hintergrund: Die über 80-Jährige habe ihre Bekannte von Attis gebeten, sich während ihrer Abwesenheit um den Kater zu kümmern. Vor sechs Jahren hatte die Besitzerin ihn auf Bitten des Vereins aufgenommen und gut versorgt. Da sich aber der Gesundheitszustand der Frau seit dem Tod ihres Mannes stetig verschlechterte, habe der Verein entschieden, den Kater an der Pflegestelle in Augsburg zu lassen.

"Nach einem Krankenhaus-Aufenthalt der Dame im Sommer 2023 ging es dem Tier sehr schlecht", so Schimmer-Ripperger. Der Kater sei in dieser Zeit von Verwandten gefüttert worden. "Wieder musste ich schnell zur Stelle sein und mit ihm zum Tierarzt fahren." Bei der dortigen Untersuchung, deren Befund der Redaktion vorliegt, sind eine Gewichtsabnahme, Niesen und Schwäche diagnostiziert worden. Die Blutuntersuchung zeigte, dass die Schilddrüsenwerte nicht nur über dem Normalwert lagen, sondern mehr als viermal so hoch waren. Ein Indikator dafür, dass das Medikament in dieser Zeit nicht richtig oder gar nicht verabreicht wurde, so Schimmer-Ripperger. Seit dieser Zeit müssten täglich zwei Spritzen aufgezogen und dem Kater ins Futter beziehungsweise ins Maul gegeben werden.

