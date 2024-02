Attis behält Kater ein: "Hatte schlaflose Nächte deswegen"

"Es gibt immer eine Möglichkeit"! Ja, aber darum müssen sich wohl in erster Linie die Besitzer kümmern. Aber es ist ja bequemer und dort anrufen mit der Bemerkung "wofür seit ihr den da" - ihr macht doch Tierschutz. Dazu kommt, dass ATTiS allein von den Mitgliedsbeiträgen und Spenden alles finanziert. Von der Unterbringung, inkl. Futter und Medikamente - bis die Tiere vermittelt werden können - bis zu den Tierarztkosten. Und diese gehen in Tausende an Euros. Die Mitarbeiter sind Mitglieder und arbeiten alle ehrenamtlich. Und das macht mehr als genügend Arbeit täglich die Zimmer zu reinigen, Katzentoiletten reinigen und regelmäßig austauschen um diese wieder gründlich sauber zu halten, füttern, Medikamente verabreichen usw.

Und jetzt sollen diese Leute auch noch ständig parat stehen um immer wieder einzuspringen, für die Tiere einen freien Pflegeplatz suchen, Tierarztbesuche übernehmen usw.

Wenn diese Pflegerin einer 88jährigen die Zeit hat ist das ja schön und gut. Aber sich um eine "Freundin" zu kümmern und deren Tier kann wohl nicht verglichen werden, was so ein gemeinnütziger Verein leisten muss.

Und wenn dann nach wiederholten Anrufen sich um die Katze sofort gekümmert werden muss, ist es wohl verständlich, dass der Verein sich auch das Recht vorbehält das Tier nicht mehr zurück zu geben. Das wird eh nicht sehr oft vorkommen, dass ein vermitteltes Tier wieder zurück genommen wird, da hier so schon viele Tiere zu vermitteln sind.

Ich selber habe mit dem Tierheim nicht die besten Erfahrungen gemacht als vor vielen Jahren eine Katze bei mir aufgeschlagen ist. Durch meine Hunde war es nicht möglich das Tier zu behalten. Bis es zutraulich wurde hat es im Keller gelebt, Tierheim Augsburg das ich kontaktierte war keine Hilfe. Jahre später war wieder eine wildlebende Katze auf meinem Grundstück - aber so scheu, dass keine Möglichkeit war, diese zu fangen. Da hat mir ATTiS mit Rat und Tat zur Seite gestanden und das Tier sogar vermitteln können, obwohl diese alles andere als schmusig war.

Man muss einfach auch mal soweit sein, zu sagen ok - das wars - ich tue keinem Tier mehr an, dass nach ein paar Jahren dieses wieder vermittelt werden muss, weil ich ins Pflegeheim komme oder gestorben bin. Ich bin 72, habe einen 11jährigen Hund und eine 13jährige Katze, und das werden definitiv meine letzten Tieren sein. Dabei hätte ich nicht einmal ein Problem, da ich in einem Haus mit meiner Tochter wohne und diese das Tier übernehmen würde. Und da sind die Tiere alle aneinander gewöhnt und fühlen sich in jeder Wohnung zu Hause.

