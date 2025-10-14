Familien entdecken wilde Hecken

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Freitag, 24. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, im Rahmen des BayernTourNatur-Programms eine Familienführung, bei der die Teilnehmer die Pflanzen- und Tierwelt wild wachsender Hecken kennenlernen. Die Teilnahme ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Unter der Leitung von Julia Zimmer wird aus den Früchten vor Ort ein leckerer Punsch gebraut. Treffpunkt ist der TSV-Parkplatz an der Königsallee in Königsbrunn. Die Anmeldung ist möglich bis Dienstag, 21. Oktober, unter Telefon 0821/31022852 oder E-Mail an LPV@LRA-a.bayern.de. Nähere Informationen gibt es unter www.lpv-landkreis-augsburg.de.

