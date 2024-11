Fernwehmacher präsentieren Tropenparadies im Kino

Die Fernwehmacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg präsentieren ihren Film „Mauritius - Die Fernwehmacher unterwegs im Tropenparadies“ in den Kinos in Königsbrunn und Meitingen. Der Film ist am Sonntag, 17. November, in beiden Kinos je um 13 Uhr zu sehen. Am Sonntagnachmittag könnte das Publikum so eine visuelle Reise auf die Insel und die Unterwasserwelt drumherum unternehmen. (AZ)