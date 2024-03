Zeit zum Bummeln: Das erwartet Besucher auf Frühlingsfest und Königsmarkt

Am Wochenende gibt es doppelte Gelegenheit zum Einkaufen. Was auf dem Königsbrunner Königsmarkt und dem Schwabmünchner Frühlingsfest am Sonntag geboten ist.

Am Sonntag wird im südlichen Landkreis der Frühling begrüßt: In Königsbrunn und in Schwabmünchen finden der Königsmarkt und das Frühlingsfest statt. Dann gibt es nicht nur einiges zu kaufen, bei entsprechendem Rahmenprogramm kann sich auch ein Besuch ohne Einkaufstasche lohnen.

Los geht´s um 10 Uhr mit dem Königsbrunner Marktsonntag, dem Königsmarkt. Der findet traditionell immer am dritten Sonntag im März statt. Am Ausweichstandort auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße – nördlich des Kreisverkehrs vor St. Ulrich bis zur Heidestraße – laden bis 18 Uhr viele Stände ein. Dort gibt es Deko-Artikel, Schmuck, Frühjahrspflanzen, Küchenhelfer, Kleidung, Reinigungsmittel, Gewürze, Obst und Gemüse und Spielzeug. Es wird auch eine Auswahl an Speisen und Getränken zum vor-Ort-Verzehr oder zum Mitnehmen angeboten, wie Bratwurst, Kässpatzen, Fisch oder Süßigkeiten.

Beim Königsmarkt bieten wieder zahlreiche Aussteller unterschiedlichste Waren an. Foto: Ulrike Reschke

Im Marktbereich, der übrigens auf kurzem Weg von der Straßenbahn-Haltestelle „Königsbrunn Zentrum“ zu erreichen ist, haben auch wie immer von 11 bis 16 Uhr die Geschäfte geöffnet. Es findet aus verkehrstechnischen Gründen auch dieses Jahr kein Flohmarkt statt, teilt die Stadt Königsbrunn mit. Während des Markts besteht eine Vollsperrung zwischen Kreisverkehr Bürgermeister-Wohlfarth-Straße/Königsallee und Heidestraße sowie an allen Einmündungen der Seitenstraßen in diesem Bereich. Des Weiteren kann die Haltestelle „Heidestraße“ in Fahrtrichtung Zentrum von Samstag, 13 Uhr, bis einschließlich Sonntag nicht bedient werden. Als Ausweichmöglichkeit dient die Ersatzhaltestelle 150 Meter in Richtung Augsburg, die von allen AVV-Regionalbussen angefahren wird.

Frühlingsfest mit Live-Bands und Vorführungen von Feuerwehr und Co.

Ab dem Mittag geht es weiter mit dem Stöbern und Geldausgeben - und zwar in Schwabmünchen: Von 12.30 bis 17.30 Uhr sind beim traditionellen Frühlingsfest der Werbegemeinschaft viele Geschäfte in der Innenstadt und den Gewerbegebieten geöffnet. Die Inhaber haben sich für die Kunden einige Überraschungen ausgedacht und zum Frühlingsstart den Rabattstift angesetzt. Zusätzlich zum stationären Angebot beim verkaufsoffenen Sonntag sind rund 50 Aussteller angemeldet, die das Stadtzentrum in eine Einkaufsmeile verwandeln. An einer Auswahl an Essensständen reicht das Angebot von Spiralkartoffeln über Pulled-Pork-Burger bis hin zu Crepes und Waffeln. Es gibt auch Wein, Cocktails und andere Getränke.

Auf ein besseres Wetter als in den beiden vergangenen Jahren dürften diesmal Aussteller und Besucher des Frühlingsfestes hoffen. Foto: Elmar Knöchel, Archiv

Ein abwechslungsreiches Programm ist auch heuer Teil des Frühlingsfests. Ab 12.30 Uhr spielen entlang der Fuggerstraße drei Musikbands: das "Duo Graustich", "Hautnah Music" und "Milk-Snitte". Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, ein Karussell sowie Dosen- und Pfeilwerfen. Die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das BRK und die Wasserwacht aus Schwabmünchen präsentieren Vorführungen.

Geparkt werden kann in der Jahnstraße, auf dem Schrannenplatz, dem Festplatz sowie beim Schulzentrum. Zwischen 10 und 18.30 Uhr sind am Sonntag die Fuggerstraße, die Luitpoldstraße, ein Teilbereich der Mindelheimer Straße, die Schulstraße und ein Teil der Ferdinand-Wagner-Straße sowie der Schrannenplatz für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Bahnhofstraße, Hochfelder Straße, Breitweg sowie Lechfelderstraße und ist entsprechend ausgeschildert. In dieser Zeit können auch die Haltestellen „Altes Rathaus“ und „Festplatz“ nicht angefahren werden. Der AVV bittet die Fahrgäste, auf die Haltestelle „Friedhof" auszuweichen.