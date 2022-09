Ärztemangel im Kreis Augsburg: Wo bleiben endlich die Lösungen?

Plus Immer mehr Praxen auf dem Land schließen. Seit Jahren wird vor dem Landarztmangel gewarnt, passiert ist seitdem fast nichts. Die Lösungsansätze sind zu wenig.

Der Ärztemangel auf dem Land wurde schon vor mehr als einem Jahrzehnt erkannt und zur Genüge diskutiert: Zu wenige Mediziner und Medizinerinnen werden ausgebildet und von denen, die zu einem Studium zugelassen werden, entscheiden sich die wenigsten für eine Landarztpraxis. Aus gutem Grund: Lange Arbeitszeiten, große Verantwortung, Budgetierung und im Vergleich zu anderen Branchen ein geringer Verdienst machen eine Hausarztpraxis auf dem Land unattraktiv. Vor allem für Frauen, denn Teilzeitregelungen sind immer noch selten. Frauen stellen jedoch inzwischen den Großteil der Studierenden, weil zum einen mehr Mädchen als Jungen überhaupt das Abitur machen und zum anderen weil Prestige und Gehälter gesunken sind und sich die Männer woanders umschauen. Durch die Belastungen in der Pandemie erscheint der Arztberuf verständlicherweise vielen jungen Menschen erst recht wenig erstrebenswert.