An der B300 ist nur eines sicher: Es fahren immer mehr Autos.

Die Sperre der B300 zeigt, wie hoch die Verkehrsbelastung an der Strecke ist.

Wenn die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Straßensanierungen und Streckensperrungen auf der B300 eines deutlich machen, dann dieses: Auf der Straße herrscht ein ungeheures Verkehrsaufkommen und damit geht eine große Belastung der Anwohner einher, die seit Jahrzehnten vergebens auf Hilfe hoffen

Getan hat sich im Hinblick auf Umgehungsstraßen zuletzt nichts mehr, gebaut wurde ohnehin noch nie ein Meter. Aktuell blockieren die Pläne für den Ausbau von Bahnlinie und Umgehungsstraße einander. Tun könnte sich was, wenn in einigen Monaten fest steht, wo die Bahnverbindung zwischen Ulm und Augsburg ausgebaut wird. Aber wer will das schon mit Sicherheit voraussagen?

Ob die Staudenbahn helfen kann?

Ob die Staudenbahn was bringt, die ab 2027 fahren soll und dann eine Alternative zum Auto darstellt? Vermutlich wird man einige Zeit haben, das zu beobachten. In den vergangenen Jahren jedenfalls war ausweislich der Zulassungszahlen nur eines sicher: Die Blechlawine wird größer und größer.

