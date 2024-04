An Familien zu sparen ist ungerecht

Je mehr Kinder in einer Familie leben, desto weniger Zeit bleibt für die Erwerbsarbeit. Unterstützung ist deshalb sinnvoll. Ein Kommentar.

Geld ist nicht die Lösung für alles. Aber in den allermeisten jungen Familien muss genau gerechnet werden: Die Arbeitszeit der Eltern wird in der Regel so aufgeteilt, dass einerseits das Budget für den Alltag ausreicht und andererseits die Zeit beider Elternteile für Kinder, Partnerschaft und auch mal sich selbst ausreicht. Das hat weniger mit Work-Life-Balance zu tun als mit der einfachen Erkenntnis, dass die eigene Überforderung niemandem hilft.

Und damit sind wir beim Thema Unterstützung. Je mehr Kinder in einer Familie aufwachsen, desto weniger Zeit bleibt nach dieser Balance-Rechnung für die Erwerbstätigkeit. Eine Anerkennung und tatsächliche Unterstützung aus öffentlichen Kassen kann da helfen und darf nicht als zu gering angesehen werden. Freilich müssen Kommunen inzwischen sehr genau nachrechnen, wie viel Geld sie ausgeben und wofür. Doch gerade an kinderreichen Familien zu sparen, ist ein ungerechter Ansatz.

Familien hilft es auch, Verständnis zu zeigen

Und noch mal zum Thema Unterstützung: Jungen Familien zu vermitteln, andere Generationen hätten das schließlich auch alles geschafft und sie sollten sich nicht so anstellen, hilft nicht weiter. Rückblickend lässt sich das zwar leicht sagen. Doch wer gerade mitten in der anstrengenden Familienphase steckt, dem hilft Verständnis oft mehr weiter als Vorwürfe.

