Auch Hobbygärtner werden ihren Garten anpassen müssen

Plus Schlechte Ernten gab es immer wieder. Doch nun kann es sein, dass wir auch im Garten umdenken müssen.

Ganz ehrlich: Schlechte Ernten hat es immer schon gegeben. Mal waren die Kartoffeln in nasser Erde vergammelt, mal hatte das Korn nicht genügend Regen abbekommen und war verkümmert. Oder andere Ereignisse hatten die Obsternte schrumpfen lassen, was jetzt den Mostereien so zusetzt und für ein früheres Ende in der Saison sorgt. Für uns ist das heute ärgerlich oder kann auch teuer werden, wenn die Preise bei schlechten Ernten steigen. Wirklich bedrohlich für unsere Versorgung ist es aber nicht.

Dennoch sollten wir nicht vorgeben, wir hätten das alles schon einmal erlebt und es sei nicht wirklich bemerkenswert. Dass wir im Moment eine ganz außergewöhnliche, ja tatsächlich nachweisbar so noch nie dagewesene Wetterlage erleben, das kann nicht einfach abgetan werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen