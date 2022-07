Auf Martin Sailer warten zwei Mammutaufgaben

Plus Der Augsburger Landrat Martin Sailer will noch einige Jahre im Amt bleiben. Weshalb diese Zeit ungemütlich werden könnte.

Mit nicht einmal 40 Jahren zog Martin Sailer 2008 als Chef ins Augsburger Landratsamt ein und wurde seitdem immer wieder auch für "höhere Würden" gehandelt. Er hat zwischenzeitlich durchaus damit kokettiert. Jetzt aber, so scheint es, plant der 52-Jährige, in seinem Job und dem des Bezirkstagspräsidenten bis an die Nähe der Rentengrenze zu verweilen. Die Chancen dafür stehen - nach allem, was man heute weiß - gut. Der CSU-Politiker hat als Landrat viele Erfolge vorzuweisen und ein breites Netzwerk, das weit in andere Parteien hineinreicht. Selbst die politische Konkurrenz erkennt an: Der Mann sitzt fest im Sattel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen