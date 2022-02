Aus für Freibad im Holzwinkel: Die Probleme waren längst bekannt

Plus Das Aus für das Naturfreibad im Holzwinkel zeichnete sich ab. Über die längst bekannten Probleme hätte transparent und öffentlich diskutiert werden müssen.

Ein neues Freibad zählt nicht zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Es ist keine neue Straße oder Wasserleitung. In der Regel ist es ein teures Draufzahlgeschäft. Auszahlen kann es sich dennoch. Denn eine Region lebt von ihren Freizeitangeboten. Das Naturfreibad hätte zum Aushängeschild des Holzwinkels werden können. Dass die jahrelange Planung am Ende umsonst war, ist schade, doch das Ende zeichnete sich bereits ab.