Ausbildungsstart: Nie war es so attraktiv, Azubi zu sein

Plus Azubis können sich oft aussuchen, welcher Betrieb zu ihnen passt – und nicht umgekehrt. Ein Meister wird aber auch künftig nicht vom Himmel fallen.

In fast allen Branchen fehlt es an Personal. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer sind aktuell 85 Prozent der befragten Betriebe auf der Suche nach Mitarbeitenden. Zunächst einmal ist das keine gute Nachricht. Denn fehlende Fachkräfte schaden nicht nur den betroffenen Unternehmen, sondern auch der Volkswirtschaft als Ganzes. Freuen können sich hingegen diejenigen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer neuen Stelle sind.

Längst müssen Unternehmen in vielen Branchen darum werben, junge Leute für sich zu gewinnen. Die Ansprüche und Bedürfnisse der neuen Generation haben sich geändert. Viele setzen Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit; Stichwort: Work-Life-Balance. Um die jungen Leute zu überzeugen, legen sich die Betriebe ins Zeug und locken etwa mit eigenen Laptops, weniger Arbeitszeit oder mit mehr Gehalt. Vermutlich war es nie so attraktiv Azubi zu sein.