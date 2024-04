Kommentar

06:00 Uhr

Auszeithöfe wären für alle ein Gewinn

Plus Ein Verein will neun Auszeithöfe in Schwaben einrichten. Das bringt nicht nur an Demenz erkrankte Senioren weiter, findet unsere Redakteurin Katja Röderer.

Von Katja Röderer

Schwer vorstellbar, was in einem Menschen vorgeht, der an Demenz erkrankt ist. Wenn nach und nach die Erinnerungen verschwinden, das Erlernte, vielleicht sogar die Sprache verloren gehen, wird es schwierig, sich zurecht zu finden. Ein zufriedenes Lächeln wird da zu einer Seltenheit. Auf Auszeithöfen könnten diese Senioren das Lächeln nun für eine Weile zurückgewinnen. Die Idee der Auszeithöfe ist aber auch deshalb einen Versuch wert, weil die Landwirte ebenfalls profitieren.

Landwirtschaftliche Betriebe können sich ein Nebeneinkommen erwirtschaften, indem sie den von Demenz betroffenen Senioren ab und zu die Gelegenheit zu einem Besuch geben. Dank der Gerüche, Geräusche und haptischer Eindrücke auf einem Bauernhof erinnern sich Demenzkranke, die selbst in der Landwirtschaft groß geworden sind, an die alte Zeit zurück. Für ein paar Stunden zumindest erscheint ihnen die Welt wieder vertraut und sie fühlen sich wohler. Eine Auszeit, die ihnen ohne viel Aufwand auf einem Auszeithof gewährt werden könnte.

