B300-Umgehung rückt weiter weg als je zuvor

Plus Die Baustelle an der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen beschäftigt Menschen in beiden Orten. Sie macht deutlich, wie dringend notwendig eine Umgehungsstraße ist.

Bis zum 2. September ist die B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen wegen Bauarbeiten voraussichtlich noch dicht. Die Autokarawane, die sich sonst mitten durch die beiden Orte quälte und vor allem in Diedorf immer wieder für lästige Staus sorgte, ist jetzt in den Nachbardörfern unterwegs. Man könnte zum einen sagen: Nun sehen auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die nicht direkt an dieser Hauptverkehrsader wohnen, wie groß die Belastung durch die vielen Fahrzeuge ist. Es wird andererseits aber auch drastisch vor Augen geführt, wie dringend notwendig eine Umgehungsstraße für beide Gemeinden ist.

