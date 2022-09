Bäcker kämpfen mit Energiepreisen: Geht der Ofen aus, bleibt er aus

Plus Zu Recht verweisen Handwerksbetriebe gerne auf ihre Qualität. Doch die Gruppe derer, die sich genau überlegen muss, was das Brot oder die Breze kosten darf, wird immer größer.

Das Leben wird Tag für Tag teurer. Neu ist diese Entwicklung nicht. Aber die aktuellen Preissprünge sprengen alle Rekorde. In Folge des Kriegs gegen die Ukraine sind die Kosten für Energie bereits explodiert. Ein Ende ist momentan nicht absehbar. Gleichzeitig lässt die Inflation die Preise steigen. Besonders greifbar werden die Folgen im alltäglichen Leben. Beim Einkaufen im Supermarkt, beim Metzger oder beim Bäcker, wo alles teurer wird.