Freibäder sind nichts mehr für Warmduscher. Warum Gersthofen und Meitingen ihre Angebote einschränken.

Bad und Bädern, vor allem wenn sie mehr dienten als nur der simplen Körperreinigung, haftete schon immer ein Hauch von Luxus an. Und so hatte, wer gerne lau badete, ihn schnell weg, den Ruf, ein Warmduscher zu sein. Und ganz so falsch ist das ja nicht: Öffentliche Schwimmbäder sind ausweislich ihrer Bilanzen tatsächlich ein teurer Spaß für die öffentliche Hand. Allerdings einer, für den es gute Gründe gibt.

In Gersthofen und Meitingen müssen sich Gäste der Freibäder nun in diesem Sommer aller Voraussicht nach ein wenig in Verzicht üben. Die Kommunen senken Temperaturen und - beziehungsweise oder - die Öffnungszeiten. In Gersthofen wollen sie so den Gasverbrauch senken, wofür es in einer Stadt, die sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit gemacht hat, auch abseits des Appells der Regierung zum Gasverzicht ein nachvollziehbares Motiv gibt. In Meitingen wiederum ist es der Personalmangel, der die Marktgemeinde die Öffnungszeiten zusammenstreichen lässt.

Warum kühle Temperaturen den Meitingern helfen könnten

Die Folgen sind für beide Seiten gegensätzlicher Natur. Die Freunde des Gersthofer Freibads müssen auf möglichst warme Monate hoffen, damit ihr Bad rasch aufsperrt. Den Meitingern dagegen könnte das Gegenteil helfen: Kühle Temperaturen, bei denen sich dann unterbeschäftigte Fachkräfte aus Gersthofen im Sunsplash nützlich machen könnten. Die Sonne trägt das Bad ja schon im Namen.

