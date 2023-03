Deutliche Worte helfen Pendlern bei Zugausfällen von Go-Ahead wenig

Plus Das bayerische Verkehrsministerium kritisiert das Zugchaos zwischen Augsburg und Donauwörth scharf. Aber hilft das den Pendlern?

Es sind deutliche Worte, die Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) zum aktuellen Zugchaos auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth findet. Nicht hinnehmbar sei die Situation für Fahrgäste, den Ärger der Pendler könne er absolut verstehen. Er drängt auf eine rasche Verbesserung.