Bahnausbau Ulm-Augsburg: Das Paket der Bahn passt nicht

Plus Die Ausbaupläne der Bahn zwischen Ulm und Augsburg rufen immer mehr Widerspruch hervor. Jetzt stellt ein Experte die Grundsatzfrage.

Der Unmut über die bislang vorgelegten Pläne der Bahn wächst und erzeugt immer neue Alternativ-Vorschläge. Einer lautet sogar, die Schnellbahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg so zu bauen, dass sie den Halt Augsburg dann kurzerhand links liegen lässt. Ob Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl mit seiner Idee viele Freunde findet, sei einmal dahin gestellt.