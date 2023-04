Bahnhalt bei Zusmarshausen wäre ein Pluspunkt

Plus Was zunächst wie ein Trostpflaster aussieht, hat auch einen Vorteil: Von einem Bahnhalt in Zusmarshausen würde die Region tatsächlich profitieren.

Es ist eine zentrale Forderung rund um das Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Bahnausbau ja, aber nur wenn die Region auch davon profitiert. Ein Bahnhalt bei Zusmarshausen wäre zweifelsohne ein Pluspunkt für die Region.

Dabei ist es heute kaum vorstellbar: Pendler aus dem Einzugsgebiet rund um Zusmarshausen steigen morgens in einen Zug und sind in elf bis 13 Minuten in Augsburg. Mit dem Bus dauert die Fahrt heute mindestens doppelt so lange. Den nächsten Bahnhof erreichen die Zusmarshauser aktuell in etwa acht Kilometern Entfernung in Dinkelscherben oder in Freihalden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen