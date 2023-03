Baumängel in Deuringen müssen mit Hochdruck beseitigt werden

Plus Corona und auch der Krieg machen der Baubranche immer noch schwer zu schaffen. Doch die Summe der vielen und massiven Baumängel bietet wenig Raum für Ausreden.

Wer nach einem Schaden in seinem Haus schnell einen Handwerker bekommt, freut sich wie ein Schneekönig. Noch größer ist die Freude, wenn wieder alles funktioniert und Lärm und Staub ein Ende haben. Was die 33-Jährige in ihrem neuen Haus in Deuringen ob der schier unendlichen Fülle an Baumängeln mitmacht, lässt sich für Außenstehende daher nur erahnen. Seit Monaten schon kämpft die junge Frau gegen die von der Baufirma verursachten Schäden und Versäumnisse. Es ist hoffentlich ein Einzelfall und eine in der heimischen Baubranche ansonsten nicht übliche Verkettung zahlreicher Missstände. Doch der "Pfusch am Bau" in Deuringen, wie ihn ein Bekannter der Familie nennt, zeigt noch etwas anderes ganz deutlich.

