Baumsterben im Augsburger Land: Der Wald, wie wir ihn kennen, ist todkrank

Die Wälder im Augsburger Land sind teils in einem desolaten Zustand. Und daran ist nicht nur der Borkenkäfer schuld.

Der Wald übt seit jeher eine gewaltige Faszination auf uns aus. Mal tief und dunkel, mal lichtdurchflutet, sagenumwoben und mystisch. Auch dient er als Quell zahlreicher Lieder und "Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus" ist nur ein Beispiel dafür. Doch wenn der Baum könnte, wie er wollte, würde er heute aber eher um sich schlagen, als auszuschlagen. Denn: Der Wald, wie wir ihn kennen, ist krank. Todkrank. Und daran ist nicht nur der Borkenkäfer schuld.