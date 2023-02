Kommentar

Behinderungen zwischen Augsburg und Donauwörth: Wenn die Bahn baut und der Zug steht

Auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth fallen in den kommenden Monaten viele Züge aus. Ein Grund: Am Bahnhof in Meitingen werden die Oberleitungen erneuert.

Plus Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth sorgen in den kommenden Wochen für massive Behinderungen. Und es könnte noch schlimmer kommen.

Von Christoph Frey

Wer sich im Vertrauen auf eine gut funktionierende Bahnverbindung zwischen Donauwörth und Augsburg ein Abo zugelegt hat, muss jetzt vermutlich tief durchatmen und kann sich gleich ein paar neue Spiele aufs Handy laden, um Wartezeiten zu überbrücken. Denn auf der Strecke wird das ganze Jahr über an verschiedenen Stellen gebaut, geflickt und erneuert. Die Folge sind massive Behinderungen, deren Umfang offenbar noch nicht in Gänze abzusehen sind. Die Vermutung liegt nah: Es kann noch schlimmer kommen.

