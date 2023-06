Kommentar

Bei den Kita-Gebühren im Kreis Augsburg herrscht Ungerechtigkeit

Plus Je nachdem, wo die Familien im Landkreis Augsburg wohnen, kostet sie der Besuch des Kindergartens mal gar nichts und mal mehr als 100 Euro. Gerecht verteilt sind die Gebühren so nicht.

Von Katja Röderer

Nur das Beste für die Kinder - und zwar am liebsten kostenlos. Nicht alle Städte und Gemeinden im Landkreis können sich diesen Luxus leisten. Gute Qualität bei der Kinderbetreuung hat ihren Preis. Nicht nur das pädagogische Fachpersonal muss bezahlt werden, auch im Kindergarten sind die Kosten für Energie, Reinigung oder Material gestiegen. Wer will, dass sein Nachwuchs tagsüber in der Kita gut betreut ist, wird ohnehin gerne etwas mehr dafür bezahlen, wenn er kann, egal in welchem Ort er wohnt.

Ganz unterschiedlich fallen die Kindergartengebühren in den einzelnen Gemeinden im Landkreis Augsburg aus. Foto: Sebastian Kahnert, dpa-Zentralbild (Symbolbild)

Wer bezahlt den Kindergartenplatz im Kreis Augsburg?

Zumal die Elternbeiträge nicht ausreichen, um einen Kindergartenplatz zu finanzieren. Den Rest, der beispielsweise in Neusäß bei 55 Prozent liegt, übernehmen die Städte und Gemeinden. Heißt im Klartext: Auch die Menschen im Ort, die selbst keine Kindergartenkinder haben, bezahlen hier mit. Je nach Kassenlage und Weltanschauung entscheidet der Träger der Kita, wie hoch die Elternbeiträge ausfallen. Das sind im Landkreis meist die Kommunen oder ein kirchlicher Träger.

