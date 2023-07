Bei Tempo 30 liegen Liebe und Hass nah beieinander

Plus Immer mehr Kommunen setzen sich für eine Verkehrsberuhigung ein. Das Thema ist von jeher umstritten.

Wer möchte das nicht: Eine ruhige Wohngegend, wo die Kinder auch mal sorglos mit dem Roller entlang fahren können, wo möglichst wenig Autos möglichst langsam fahren. Wird man aber selbst mal geblitzt, weil man es wieder einmal eilig hatte irgendwohin zu kommen ,oder weil man einfach nicht mitgekriegt hat, dass an dieser Stelle gar nicht mehr 50 km/h erlaubt sind, ist der Ärger groß.

Vorstöße scheiterten an der Rechtslage

Jahrzehntelang lautete das Motto: Man soll dort schnell fahren dürfen, wo es geht. Der Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“ ist in uns Deutschen ganz tief verankert. Ein Volks-Psychogramm, das auch das Tempolimit auf Autobahnen bisher erfolgreich verhindert hat. Auf der anderen Seite steht das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach Ruhe und Sicherheit. Vorstöße von Kommunen scheiterten an der geltenden Rechtslage. In Neusäß führte dies sogar dazu, dass 30-er-Schilder, die seit jahrzehntelang standen, abmontiert wurden mit der Begründung, dass sie geltendem Recht widersprechen und ein Verstoß ohnehin nicht geahndet werden könne.

