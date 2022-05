Beim Hallenbad in Stadtbergen beißt sich die Katze in den Schwanz

Plus Ein Arbeitskreis soll Lösungen finden, um im Stadtbergen das jährliche Defizit beim Gartenhallenbad zu reduzieren. Eine Herkulesaufgabe.

Ein Hallenbad kostendeckend oder gewinnbringend zu betreiben dürfte ungefähr so schwer sein, wie einer Katze beizubringen, dass sie nicht auf den Tisch springen darf und gefälligst nicht immer an den Möbeln kratzen soll. Vor dieser Herkulesaufgabe steht nun der neue Arbeitskreis in Stadtbergen. Schließlich fährt das kleine, aber feine Gartenhallenbad jedes Jahr ein dickes Minus ein. Ein Ansatz ist daher, die Attraktivität zu steigern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

