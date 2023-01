Beim Nahverkehr geht's nicht mehr um ein besseres Angebot

Fahrermangel, hohe Energiekosten, ausgefallene Verbindungen: Es geht darum, überhaupt einen anständigen Fahrplan zu erhalten.

Ausgefallene Züge, verspätete oder ebenfalls gestrichene Busfahrten, dazu die Preiserhöhung vor wenigen Wochen: Im Moment gibt es neben dem Klimaschutz wenig Argumente, Neukunden vom Umstieg in den öffentlichen Nahverkehr im Augsburger Land zu überzeugen. Aber vielleicht sollte das gerade auch gar nicht der Fokus sein. Denn wichtiger scheint angesichts der Umstände, das Angebot für jene Kundinnen und Kunden, die längst mit Bus oder Bahn fahren und darauf angewiesen sind, möglichst zu erhalten.

Im Nahverkehr gibt es gerade viele Probleme. Nun geht es darum, das Angebot überhaupt zu erhalten. Foto: Marcus Merk

Denn zur Wahrheit gehört: Wo bislang kaum Menschen fahren, da wird es auch in Zukunft keine neue oder erweiterte Buslinie geben. Angesichts von Fahrermangel und den hohen Energiepreisen ist der Spielraum einfach zu eng. Aber wenn Schüler, Auszubildende, Studenten und Berufspendlerinnen und -pendler nicht mehr an ihr Ziel kommen, dann ist das dramatisch. Immerhin machen diese Gruppen den Großteil der treuen Abonennten aus.

So darf das 49-Euro-Ticket, auch wenn am Ende die Allgemeinheit mitzahlt, ruhig auch als faire Entlastung für diese Gruppen gesehen werden. Wer im Landkreis lebt, profitiert in den allermeisten Fällen von dem Angebot.

