Betrügerische Anrufe können jeden treffen

Plus Es sind nicht nur ältere Menschen, die auf betrügerische Anrufer hereinfallen. Die Gauner werden immer professioneller und auch Jüngere sind nicht davor gefeit.

Schon wieder haben Betrüger im Augsburger Land reichlich Beute gemacht. Mehr als 100.000 Euro hat laut Polizei ein angeblicher Finanzagent ergaunert, der vier Männern aus Zusmarshausen, Diedorf und Aystetten satte Gewinne im Bereich der Kryptowährungen vorgegaukelt hat. Nur wenige Wochen zuvor sind zwei über 80-Jährige aus Schwabmünchen und Neusäß durch Schockanrufe ebenfalls um mehr als 100.000 Euro betrogen worden. Und kurz vor Weihnachten musste ein 68-Jähriger aus Dinkelscherben realisieren, dass er statt eines großen Geldgewinns einen Verlust von mehr als 20.000 Euro erlitten hat. Doch warum sind trotz aller Warnungen die Betrüger immer wieder so erfolgreich?