Böser Online-Handel? Das ist zu einfach gedacht

Online-Händler stehen immer wieder in der Kritik. Oft zurecht. Eine ganze Branche zu verteufeln, ist aber der falsche Weg.

Was haben Entkalker, HDMI-Kabel, Rasierklingen und die Alben von Helene Fischer gemeinsam? All diese Produkte zählen zu den meist bestellten Waren beim Onlineriesen Amazon. Zwei, drei Klicks vom Sofa aus und schon geht es los. Was im Hintergrund passiert, damit die Rasierklingen oder der Entkalker aber im besten Fall schon am nächsten Tag vor der Haustüre stehen, ist den Wenigsten bewusst.

Logistik-Unternehmen sind Jobmotoren im Augsburger Land

Groß ist der Ärger hingegen, wenn ein Päckchen zu spät kommt oder beschädigt ist. Überhaupt steht die Branche immer wieder in der Kritik. Mal geht es darum, dass der Online-Handel es den kleinen Geschäften vor Ort zunehmend schwer macht. Mal gibt es Schlagzeilen zu vereinzelt schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche. Die Kritik ist in großen Teilen berechtigt. Wenn Sub-Unternehmer für wenig Lohn schuften müssen, damit die Pakete rechtzeitig ankommen, ist das der falsche Weg. Ebenso falsch ist es aber, einen ganzen Wirtschaftszweig pauschal zu kritisieren.

Denn die großen Logistik-Unternehmen machen es den Kunden nicht nur bequemer, an ihre Waren zu kommen. Sie sind auch eine treibende Wirtschaftskraft in der Region und zählen zu den Jobmotoren im Augsburger Land, bei denen auch ungelernte Arbeitskräfte eine Stelle finden können. Und noch etwas wurde beim Blick hinter die Kulissen mit unserer Leserinnen und Lesern deutlich: Hinter den großen Namen der Unternehmen stehen viele Menschen, ohne die das bequeme Bestellen vom Sofa aus nicht möglich wäre.

35 Bilder Seltene Einblicke: So funktioniert Logistik im Landkreis Augsburg Foto: Marcus Merk

Lesen Sie dazu auch