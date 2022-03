Clowns vertreiben Sorgen und Schmerzen mit Seifenblasen

Plus Manche Menschen haben keine Scheu vor Krankheit oder Tod. Dazu gehören die Klinik-Clowns. Sie schenken den Menschen die beste Medizin: gemeinsames Lachen.

Themen wie Krankheit oder Tod schieben wir im Alltag gerne zur Seite. Doch es gibt Menschen, die haben da keine Berührungsängste oder Scheu. Dazu gehören beispielsweise die Frauen und Männer von Kriseninterventionteams, von Hospiz-Helferkreisen und auch die Klinik-Clowns, die kleine Patienten in Krankenhäusern oder Senioren in Heimen besuchen und oftmals auch mit Schmerzen und Angst konfrontiert werden. Mit Seifenblasen oder Liedern wollen sie diese vertreiben.