Corona-Hilfen: Gleiche Spielregeln für alle

Wenn der eigene Betrieb finanziell nicht mehr weiterkann, dann ist das immer ein Drama. Für die Unternehmer selbst in jedem Fall, bei größeren Firmen auch für die Mitarbeitenden. Das steht außer Frage. Immerhin steckt nicht nur viel Herzblut in der eigenen Geschäftsidee, es geht in den allermeisten Fällen schlicht und einfach auch um die persönliche Existenz von Menschen.

Wenn es um Firmenpleiten geht, dann dreht sich das Thema daneben um den Zustand der wirtschaftlichen Lage in einer bestimmten Region. Die Zahlen im Landkreis Augsburg zeigen: Noch präsentieren sich die meisten Branchen relativ stabil und das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Dazu beigetragen haben in den vergangenen, schwierigen Corona-Jahren auch staatliche Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen.

Dass heute von staatlicher Seite, hier durch das bayerische Wirtschaftsministerium, streng darauf geachtet wird, dass gleiche Spielregeln für alle gegolten haben und noch immer gelten, ist im Grunde eine Selbstverständlichkeit und auf jeden Fall ebenfalls ein gutes Zeichen für den Zustand unserer Demokratie. So bitter das im Einzelfall sein mag.